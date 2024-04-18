МИД Германии вызвал посла России после задержания двух «шпионов» в Баварии

Фото: www.globallookpress.com / Birgit Koch

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По данным Берлина, они вели разведку на военной базе США.

МИД Германии вызвал посла России в ФРГ Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

«Министр иностранных дел [ФРГ] Анналена Бербок… вызвала российского посла в министерство иностранных дел», — говорится в материале.

Также о вызове российского посла сообщает издание T-online. МИД Германии подтвердил эту информацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция ФРГ задержала двух человек по подозрению в шпионаже для России и подготовке диверсии. Предполагается, что эти люди вели разведку на военной базе США для дальнейшей передачи данных России. Задачей одного из задержанных было якобы саботирование поставок оружия Украине.