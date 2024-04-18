«Верная смерть»: боевик ВСУ рассказал, почему сдался в плен российским военным

Боевик ВСУ Погребняк прочел скинутую дроном ВС РФ записку и сдался в плен

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Россия тем временем продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Погребняк, сдавшийся в плен российским военным, принял такое решение после записки, сброшенной ВС РФ с беспилотника. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам боевика, большинство его знакомых в рядах ВСУ не хотят воевать, их насильственно гонят на передовую.

«Нас наше командование отправило на верную смерть. У нас просто нечем обороняться. Это верная смерть», — поделился пленный.

Погребняк последовал за дроном, который вывел его к позициям.

«Ко мне отнеслись хорошо, дали попить, поесть, сигарет покурить. Нормально, по-человечески отнеслись. Спасибо, ребят», — признался пленный.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что снайперская группа взяла в плен четверых боевиков ВСУ.