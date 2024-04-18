«Вспыльчивый очень»: Лоза объяснил агрессивное поведение Лепса на концерте

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист выбил смартфон из рук снимавшей его фанатки.

Композитор Юрий Лоза объяснил вспыльчивое поведение певца Григория Лепса на концерте — тогда он хлестким ударом выбил смартфон из рук фанатки. В комментарии «Вечерней Москве» он раскрыл причину, по которой исполнитель хита «Рюмка водки на столе» отреагировал так резко.

Концерт проходил в Костроме, именно во время него знаменитости досаждала одна из фанаток. Она не соблюдала дистанцию, продолжая фотографировать звезду с очень близкого расстояния, а на его недвусмысленные знаки поклонница не обращала никакого внимания. По мнению Лозы, не все артисты любят съемку, он и входит в эту группу. Последней каплей терпения было именно короткое расстояние до знаменитости.

«Во время выступления Лепс был уверен, что его будут снимать с расстояния не менее десять метров, а тут вдруг подбегает какая-то женщина и начинает тыкать в физиономию камерой», — объясняет поведение певца композитор Лоза.

Он отмечает, что далеко не все артисты реагируют на съемку так резко. Многие сдерживают свои эмоции и гасят агрессию в ее самом начале.

«Ну Лепс просто такой вспыльчивый очень, импульсивный, поэтому повел себя так», — говорит Лоза.

Сам же композитор поступил бы совершенно иначе, а именно вызвал охрану.

«Я, наверное, сам по себе просто более спокойный, к тому же постарше на десять лет», — отметил Лоза.

Ранее 5-tv.ru рассказал о серьезных последствиях для Юрия Лозы за случай с выбиванием смартфона фанатки.