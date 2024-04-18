Пожилой мужчина чуть не развелся с женой из-за бурного интима соседей

Соседи чуть не довели пожилого мужчину до развода своим слишком громким сексом

Фото: www.globallookpress.com / S. Ziese

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Пострадавшему от звуков пришлось обращаться к психологу.

Пожилой мужчина чуть не развелся с женой из-за слишком бурного секса соседей. Как стало известно, он вместе с супругой недавно въехал в новую квартиру, чтобы жить поближе к дочери, однако там его ждали непредвиденные трудности.

Дело в том, что соседи мужчины оказались слишком шумными: они постоянно что-то ремонтировали и устраивали вечеринки до утра. Но самое неприятное — они так громко занимались сексом, что это было слышно даже за стеной.

Из-за постоянного шума мужчина совсем не мог расслабиться, а вот жену, видимо, все устраивало, ведь она наотрез отказалась переезжать. Бедному мужу пришлось даже обратиться к семейному психологу, так как он всерьез опасается развода из-за невыносимых жильцов по соседству.

Специалист посоветовала мужчине откровенно поговорить с женой и предложить переезд хотя бы в дом неподалеку.

«Важно, чтобы вы оба были счастливы, иначе брак на самом деле может развалиться из-за постоянных стрессов. Покупка дома — это компромисс, который должен устраивать обе стороны», — добавила психотерапевт.

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