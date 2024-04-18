Байден против каннибалов: президент США назвал причину пропажи своего дяди
Американский президент винит каннибалов в смерти своего дяди
Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP
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Его тело не смогли найти во время Второй мировой войны, но американский президент приводит другую версию событий. Опять забыл, как и с сыном?
Американский президент Джо Байден полагает, что его дядю не смогли найти во время Второй мировой войны из-за огромного числа каннибалов на острове Новая Гвинея. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.
В рамках мероприятия, прошедшего в Питтсбурге, президент США высказался о причине, по которой тело его дяди Эмброуза Финнегана не смогли найти после авиакатастрофы близ острова Новая Гвинея.
Он отмечает, что его родственник занимался разведкой в зоне боевых действий, а летал он на одномоторных самолетах.
«Его сбили в Новой Гвинее, а тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было действительно много каннибалов», — рассказывает Байден.
Американская телекомпания CNN же не согласна с версией президента. По ее источникам, во время курьерского рейса в Новую Гвинею самолет Финнегана аварийно приземлился на воду, причина такого решения — неизвестна.
В CNN отмечают, что большинство членов экипажа погибли в результате крушения, они не смогли покинуть затонувший борт, в итоге выжил лишь один человек.
Это не первый случай, когда Джо Байден допускает различные оговорки в своих заявлениях. А случай с каннибалами Новой Гвинеи, которой тогда управляла Австралия, далеко не первый в своем роде.
Ранее 5-tv.ru писал о курьезном случае 81-летнего президента — он лишь с пятого раза выговорил название улицы родного города.