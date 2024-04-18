Новые наименования: какие лекарства внесены в перечень жизненно важных

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Правительство обновило список необходимых препаратов.

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Соответствующая информация есть на сайте кабинета министров.

В обновленном списке появились три комбинированных препарата для лечения вирусных и инфекционных заболеваний. Кроме того, в перечень включены два лекарства для людей, страдающих рассеянным склерозом.

Теперь в списке более 800 наименований. По закону, эти препараты закупаются государством и выдаются пациентам бесплатно либо цены на них регулируются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России увеличили затраты на лекарства для льготников. Сейчас препараты за счет бюджета по всей стране получают более 26 миллионов человек.