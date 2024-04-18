Шаг к примирению: Кейт Миддлтон и принц Гарри стали общаться на фоне ее болезни

Фото: www.globallookpress.com / David Mirzoeff

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Но все ли Виндзоры так благосклонны друг к другу?

В королевской семье Великобритании давно царит разлад, но новость о болезни Кейт Миддлтон поменяла расклад. Подробности рассказал зарубежный журнал Closer Magazine.

Общение возобновилось после того, как Гарри ответил на видео Кейт в социальных сетях, в котором женщина сообщила, что у нее диагностировали рак. После этого он стал посылать принцессе Уэльской милые сообщения и иногда звонить.

Миддлтон внимание приняла и отвечает на него приветливо. Источник сообщил, что сейчас она особо ценит внимание герцога, ведь проходит химиотерапию, которая сильно ослабляет организм и приносит много дискомфорта.

Ссора произошла между братьями Гарри и Уильямом, но разрушила дружбу принца с Кейт Миддлтон. Они общались задолго до замужества женщины и поддерживали друг друга. Видимо поэтому Гарри не смог остаться в стороне, когда Кейт настигла тяжелая болезнь.

Кейт Миддлтон также поддерживают поклонники со всего мира. Они часто пишут ей ободряющие слова в надежде придать сил для борьбы с недугом.

Трудно сказать воссоединится ли семья, но на данный момент прогнозы весьма благоприятные. Можно надеяться, что на фоне поддержки принцессы, братья тоже смогут вновь найти общий язык.

По сообщению британских инсайдеров, Гарри планирует поездку в Великобританию в мае, вероятнее всего, чтобы лично увидеться с Миддлтон. Возможно, благодаря этой встрече, он поговорит и с Уильямом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о болезни Кейт Миддлтон.