DS: полиция ФРГ задержала двух человек по подозрению в шпионаже для России

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer

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Задачей одного из задержанных было якобы саботирование поставок оружия Украине.

Немецкая полиция задержала в городе Байройт в Баварии двух шпионов при подготовке диверсии. Предполагается, что эти люди вели разведку на военной базе США для дальнейшей передачи данных России. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

«Полиция арестовала в Байройте двух подозреваемых шпионов. Предполагается, что они по заказу России выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты», — говорится в публикации.

Указывается, что задержанными являются 39-летний Дитер С. и поддерживающий его 37-летний Александр Й. Они имеют двойное гражданство — России и Германии.

По данным издания, Дитер якобы участвовал в конфликте на стороне ДНР в периоде с 2014 по 2016 год. Его будто бы завербовали российские спецслужбы в 2023 году. В задачи Дитера входило саботирование поставок оружия Украине и выслеживание военных объектов США в Баварии. В частности, он вел разведку на базе, где обучаются украинские танкисты.

Страны коллективного Запада решили, что российская спецоперация по защите Данбасса, начатая в феврале 2022 года, якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии заявили о наличии у России «секс-компромата» на немецких политиков. Паника усилилась после утечки разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали гипотетическую атаку на Крымский мост. Этот диалог был обнародовал 1 марта 2024 года.