Оговорочка? Джо Байден запретил Израилю атаковать Израиль

Джо Байден оговорился и запретил Израилю нападать на Хайфу

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Конфуз уже прокомментировали в МИД РФ.

Комментируя очередное обострение конфликта Ирана и Израиля, Джо Байден снова все перепутал.

Американский президент внезапно оговорился и запретил Тель-Авиву нападать на… Хайфу.

При том, что этот город является израильской территорией.

Конфуз уже прокомментировали в нашем МИДе. Его представитель Мария Захарова заявила, что Байдену осталось «только запретить самому себе участвовать в выборах».