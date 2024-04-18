Оговорочка? Джо Байден запретил Израилю атаковать Израиль
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Джо Байден оговорился и запретил Израилю нападать на Хайфу
Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
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Конфуз уже прокомментировали в МИД РФ.
Комментируя очередное обострение конфликта Ирана и Израиля, Джо Байден снова все перепутал.
Американский президент внезапно оговорился и запретил Тель-Авиву нападать на… Хайфу.
При том, что этот город является израильской территорией.
Конфуз уже прокомментировали в нашем МИДе. Его представитель Мария Захарова заявила, что Байдену осталось «только запретить самому себе участвовать в выборах».
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