ФАС предостерегла продавцов от повышения цен на куриные яйца перед Пасхой

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В связи с приближающимся праздником возможен повышенный спрос на данный продукт, отмечают в службе.

Продавцам напомнили о запрете на необоснованный рост цен на куриные яйца, особенно перед Светлым праздником Пасхой. Предостережение выпустила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что специалисты сегодня продолжают мониторинг оптово-отпускных цен на куриные яйца, которые в начале 2024 года имели тенденцию на снижение. Однако к Пасхе возможен повышенный спрос, в связи с чем продавцов предупреждают о необходимости сдерживания стоимости продукции.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — говорится в сообщении.

Если будет фиксироваться снижение себестоимости, ФАС рекомендует производителям изменить ценовую политику и помнить о запрете на необоснованное подорожание.

«Торговым сетям служба рекомендует в случае снижения отпускных цен поставщиками яйца куриного транслировать его конечным потребителям. ФАС также предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При выявлении признаков нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования», — добавили в ФАС.

В начале апреля 5-tv.ru писал, что в России из-за резкого повышения цен на куриные яйца проверят крупнейшие торговые сети. По данным ФАС, будет проведена оценка по предмету заключения антиконкурентных соглашений. Если служба выявит нарушения, будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе, крупные штрафы.

Автор: Наталья Башлыкова