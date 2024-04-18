Украинские СМИ заявили о взрывах в Ивано-Франковской области
Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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В ряде регионов Украины сегодня звучала воздушная тревога, как сообщала местная пресса. При этом от оборонного ведомства России официальной информации не поступало.
Взрывы сегодня произошли в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщают украинские СМИ, в частности издание «Общественное».
По информации прессы, взрывы фиксировались и в самом городе Ивано-Франковск. При этом подробностей больше не приводится, украинские власти ситуацию не комментировали. От Минобороны России также официальной информации не поступало.
При этом воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины, в их числе — Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы произошли в Киевской области, в регионе объявили воздушную тревогу.