Миф или правда: можно ли есть фрукты натощак

Фото: www.globallookpress.com

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И кому они противопоказаны совсем?

Один из распространенных мифов о еде гласит: если регулярно натощак есть фрукты — можно испортить себе здоровье. Как оказалось, в этих слухах нет ни грамма истины. О том, как дело обстоит на самом деле, рассказала диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в беседе с радио Sputnik.

«Здоровому человеку можно есть фрукты в любой момент: натощак, перед едой, после еды. Только не стоит увлекаться ананасами: натощак они могут раздражать слизистую оболочку желудка. В ананасе очень много ферментов, которые расщепляют белки, поэтому его хорошо есть во время или после основного приема пищи — тогда он помогает пищеварению» — объяснила врач.

Единственная группа людей, которой действительно стоит быть осторожной с фруктами — это те, кто имеет проблемы с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, двенадцатиперстной кишки или тонкого кишечника. В период обострения им лучше внимательно следить за своей диетой, из которой желательно полностью исключить свежие фрукты.

Более того, по словам диетолога, на больной организм также не лучшим образом влияют кислые ягоды, такие как клюква, облепиха и брусника.

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