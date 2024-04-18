Рекордные показатели: как росли доходы россиян за последние 14 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Согласно прогнозам, показатель продолжит расти.

Настоящие располагаемые доходы россиян — без учета налогов и с поправкой на инфляцию — в четвертном квартале 2023 года увеличились на 8%. Показатель стал рекордным за последние 14 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

За год денежные доходы населения выросли на 5,4%, что является максимальным показателем с 2010 года по данным Росстата — тогда значение достигло 5,9%. Доходы без учета инфляции в 2023-м увеличились более чем до 50 тысяч рублей на душу населения — то есть почти на 11%.

Около 59% дохода россиян — это установленная оплата труда, отметили в Счетной палате. Доля выросла по сравнению с прошлыми годами, а до 6,8% также увеличилась часть заработка благодаря бизнесу и предпринимательству.

Сократились вклады от социальных выплат и доходы от собственности граждан — теперь отметка значится 19,5 и 4,4%.

В 2024-м прогнозируется дальнейший рост ВВП, также на российском рынке труда сохраняется значительный дефицит кадров, что поспособствует быстрому росту зарплат. Прирост реальных доходов может продолжиться в районе 2-3%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как увеличить свой доход в два раза.