Уже сегодня. Украинцев предупредили о возможной нехватке электроэнергии

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Неужели Незалежная погрузится в тотальный блэкаут?

Украине с очень высокой долей вероятности может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания. И произойдет это уже сегодня, 18 апреля. Об этом в своем личном блоге сообщил генеральный директор компании Yasno, которая входит в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.

«Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что (в четверг. — Прим. ред.) нам всем может не хватить генерации плюс импорта», — написал Коваленко.

Он посоветовал гражданам и бизнесу экономить на электричестве вечером, чтобы избежать ввода ограничений. Коваленко назвал грядущее «небольшим тестом» командной работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина теряет последние возможности прикрывать объекты ОПК.