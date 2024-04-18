Это вам не «хваленное» НАТО: Колумбия хочет присоединиться к БРИКС
Колумбия хочет присоединиться к БРИКС в качестве полноправного члена
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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В Бразилии приветствуют эту инициативу.
Колумбия хочет вступить в БРИКС в качестве полноправного члена, причем как можно скорее. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет содействовать в продвижении соседней страны. Об этом стало известно после его встречи с лидером Колумбии Густаво Петро в Боготе. Официальное заявление опубликовали на сайте МИД Бразилии.
«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», — написали в документе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Королевстве Эсватини назвали главную выгоду от вступления в БРИКС. В министерстве страны отметили, что вступление в объединение положительно скажется на экономическом развитии страны.
Кроме того, Эсватини сможет диверсифицировать свои дипломатические и экономические связи, а также в случае необходимости получит финансирование для своих инфраструктурных проектов.