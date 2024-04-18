Разорвать и забыть: как быстро побороть состояние гнева

Фото: www.globallookpress.com / our-planet.berlin

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Этот способ поможет в кратчайшие сроки прийти в умиротворенное состояние.

Японские исследователи выяснили, как быстро побороть гнев. Ученые из Высшей школы информатики университета Нагои провели эксперимент над своими студентами. Результаты показали, что маленький ритуал поможет выйти из яростного состояния. Исследование опубликовало научное издание Nature.

В ходе эксперимента добровольцев попросили высказать свое мнение о важных социальных проблемах в письменной форме. Далее ученые сказали студентам, что их работы прочитает и оценит один из профессоров университета.

На самом же деле никакой профессор не проверял работы участников эксперимента. Независимо от написанного ученые поставили студентам низкие оценки. Вдобавок они сопроводили их сочинения негативными комментариями, назвав интеллект участников эксперимента низким. Некоторые из комментариев написали в материале издания.

«Я не могу поверить, что образованный человек может так думать»;

«Я надеюсь, что этот человек чему-то научится, пока находится в университете», — написали ученые студентам.

От этого участники эксперимента пришли в ярость. Затем исследователи попросили студентов написать, что именно у них вызвало негативные эмоции. Добровольцев поделили на две группы. Одну попросили разорвать листок и выбросить, другим же сказали оставить бумагу на месте.

Далее ученые провели опрос и выяснили, что студенты, порвавшие листок, быстро пришли в нормальное состояние, отзывы вымышленного профессора их уже не волновали. Другие же студенты, сохранившие листок, оставались в гневе.

Исследователи выяснили, что не так важно просто записать негативные мысли. Главное — это расправиться и уничтожить элемент, на котором отображается гнев. Такой вариант дает сигнал о том, что с негативом покончено, но эту практику стоит выполнить как можно скорее.

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