«Время пришло»: Катя Лель готовится к долгожданной встрече с любимым мужчиной

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка развелась с мужем Игорем Кузнецовым из-за его пристрастия к спиртному, но не отчаивается. Оставаться одна знаменитость не собирается.

Певица Катя Лель скоро встретиться с мужчиной, которого ведет к ней сама судьба и целая Вселенная. Очередной порцией мистических откровений исполнительница поделилась с журналистами издания «Страсти» на премьере фильма «Почему ты?» Корреспондент отметил, что настоящая любовь приходит к человеку тогда, когда он к ней морально готов. На этот счет у артистки есть свое мнение.

Катя Лель считает, что каждому жителю Земли уготован верный спутник. Заранее предопределен и день и час знакомства, и этот этап у всех свой, разный. Уж если что-то и нужно еще делать, так это терпеливо ждать. И помнить — пусть к кому-то счастье уже явилось, отчаиваться нельзя. Всякий одинокий кочевник однажды обретает попутчика. В этом ожидающая светлых чувств певица не сомневается.

«Я верю, что каждому из нас уготовлен заранее тот человек, который уже есть в нашем подсознании. И он приходит в тот самый момент, когда время пришло. И обязательно он придет. У каждого есть свой момент встречи любви», — сказала Лель.

От энтузиазма и загадочной улыбки селебрити во время интервью трудно было отвести взгляд. Почуяв конкретику издалека, один из журналистов спросил, есть сейчас у исполнительницы тот самый принц из подсознания. Оказалось, таинственный мужчина еще в пути.

«Сейчас пока нет, но скоро будет», — весело рассмеялась певица

Катя Лель не так давно объявила о разводе с предпринимателем Игорем Кузнецовым после. 18 совместных лет. По ее словам, одной из веских причин стала алкогольная зависимость супруга. У пары есть общая дочь Эмилия, девочка родилась в 2009 году. Артистка заявила, что не раз давала мужу шанс реабилитироваться и сохранить семью, но тот остался глух. Устав быть для мужчины матерью Терезой, Лель завершила долгую историю казавшей со стороны безоблачной любви.

Расставание Кузнецову и Лель предрекали еще год назад. По слухам, предприниматель изменял знаменитой жене, обсуждалось и пьянство и даже разное отношение к политической ситуации. Брак селебрити не был публичным, поэтому до сих пор поклонникам остается только верить на слово певице и строить свои догадки. Известно только, что развод состоялся в 2022-м, прошел спокойно бывшие обнялись, пожелали друг другу счастья и попрощались.

Ранее, писал 5-tv.ru, Катя Лель назвала имя продюсера, который испортил ей карьеру и обрек на забвение в течение многих лет.