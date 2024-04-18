В Ростовской области уничтожили три украинских беспилотника

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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О пресечении попытки атаки сообщил глава региона.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона в районе Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что беспилотники сбили примерно в два часа ночи по московскому времени. Последствия на земле уточняются.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем.