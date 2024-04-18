Россиянам напомнили о возможности взять отпуск на два дня в мае: как это сделать

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин

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Главное — вписаться в график.

Россияне могут отдохнуть два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными. Это позволяет сделать трудовой кодекс страны, но важно учитывать график отпусков. Об этом рассказала ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова.

«Трудовой кодекс предусматривает возможно делить отпуск на части при условии, что одна из частей будет не меньше 14 календарных дней. Соответственно, вторую часть можно делить», — объяснила Имранова агентству РИА Новости.

Часто в конце года составляется график отпусков на следующий, поэтому важно продумывать свои дни отдыха заранее и согласовать их с работодателем.

В конце апреля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Она начнется 22 апреля и закончится 27. После этого, с 28 апреля по 1 мая, будет четыре выходных дня. Затем наступит двухдневная рабочая неделя, которая выпадет на 2 и 3 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, где россиянам бюджетно отдохнуть на майских праздниках.