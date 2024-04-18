Что в коробке? В России стали использовать службы доставки для преследования и мести

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON

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Жертвы сталкинга рассказывают о самых жутких посылках. Например, о похоронном венке на свой день рождения.

Случаи преследования с помощью анонимных посылок участились в России. Курьер может принести все что угодно. Бывали случаи, когда люди получали гроб или похоронный венок. Это превратилось в своего рода дистанционный террор. Некоторые люди таким образом хотят отомстить обидчикам или оказать на них психологическое давление. Жертвы таких «подарков» рассказали «Известиям» о том, какие анонимные посылки к ним приходили.

Алина из Москвы сообщила, что после расставания с парнем получила от курьера анонимную посылку. Девушка подумала, что ее экс-бойфренд собирался извиниться таким образом, но действительность оказалось пугающей.

«Ожидала увидеть конфеты или цветы. Но вместо этого обнаружила пакет, а в нем три куриные лапки, одна из которых была перемотана красной нитью. Я сначала посмеялась, а потом испугалась: было ощущение, что кто-то решил навести на меня порчу», — рассказала Алина.

Своей историей поделился и пенсионер Юрий. Восемь месяцев назад он праздновал день рождения, ему исполнилось 74 года. Курьер привез ему домой «подарок». Юрий получил от недоброжелателя похоронный венок на свой праздник. После этого пенсионер написал заявление в полицию.

Евгений, который тоже пострадал от рук сталкера, рассказал, что на протяжении месяца ему домой и на работу привозили совершенно разные товары. Например, крупногабаритную мебель, элементы сантехники и даже гроб. Мужчина пошел в полицию, но уголовное дело не было возбуждено.

Дело в том, что в России нет ответственности за сталкинг, но этот вопрос уже решается. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится два законопроекта о защите людей от преследования и вмешательства в частную жизнь. Один из законов предполагает наказание за сталкинг от двух тысяч рублей штрафа до 15 суток ареста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делать, если преследует бывший возлюбленный.