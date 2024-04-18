Неделя безуспешных поисков: звезда «Миссис Бурятия» пропала при странных обстоятельствах

Фото: ВКонтакте / Сэсэг Буинова / seseshka93

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Сэсэг Буинова и ее приятель Станислав Норбоев исчезли в ночь на 12 апреля. Машина женщины найдена брошенной во дворе без номеров, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вот уже неделю семья, близкие и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую при странных обстоятельствах Сэсэг Буинову — финалистку конкурса «Миссис Бурятия — 2024», 30-летняя маму двоих детей. Женщина исчезла в ночь на 12 апреля. Она решила выйти на очередную подработку в качестве таксиста, встретилась с 26-летним приятелем Станиславом Норбоевым, после чего следы обоих потерялись.

По всему городу Улан-Удэ развешаны листовки с фотографиями Буиновой и Норбоева. В ночь исчезновения супруг женщины Борис был в командировке в Хабаровске. Сэсэг предупредила его, что собирается таксовать, тот в ответ попросил не выходить на работу ночью. Наутро он отправлял жене сообщения с фото, но она уже не отвечала. 13 апреля мужчина вылетел домой. Об этом журналистам RT сообщил информированный источник.

Отмечается, что пропавшие встретились на площадке перед магазином, парень сел в машину Буиновой, и они уехали в неизвестном направлении. Позже, уже после поступления заявлений от близких, автомобиль и личные вещи обоих были обнаружены в разных частях Улан-Удэ и в пригороде. На стекле со стороны водительского кресла замечено пятно, похожее на кровь. Все найденные предметы забрали на экспертизу криминалисты, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Детям Сэсэг восемь и десять лет, она владеет магазином детской одежды, иногда подрабатывает в такси. Мать Норбоева, опасаясь подозрений, заявила, что он «порядочный, аккуратный и думающий человек», не имевший ранее проблем с законом. Парень жил отдельно от родителей, снимал жилье, служил рабочим в дорожном управлении. Больших денег не имел, долгов тоже. В день исчезновения Станислав заезжал в гости к матери. По одной из версий, Буинова познакомилась с ним 2 апреля в ночном клубе.

Местная пресса сообщает, что в поисках приняли участие более 130 человек, включая полицейских и близких пропавших, люди прошли пешком более 2560 километров. В разных местах обнаружены шапка, электронная сигарета, ботинки и зеркало от машины Буиновой, документы и водительское удостоверение Норбоева. В СМИ также обсуждаются якобы найденные женские колготки и лужа крови неподалеку. Пропавшие объявлены в розыск.

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