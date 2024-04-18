Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Губернатор региона сообщил о повреждении промышленного здания.

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вычислили и подавили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежем. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание», — отметил Гусев.

На месте инцидента работают оперативные службы, также на место выехали представители правительства региона и администрации города. О пострадавших информации нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire.