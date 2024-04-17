СМИ: у вдовы ополченца «Моторолы» украли гумпомощь в Ростове-на-Дону

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Гуманитарная помощь предназначалась для российских бойцов, которые сейчас находятся на авдеевском направлении.

У вдовы ополченца с позывным «Моторола» (настоящее имя Арсен Павлов — Прим. ред.) Елены украли в Ростове-на-Дону гуманитарную помощь, которую она собирала для бойцов в зоне СВО. Об этом инциденте сообщило агентство ИА Регнум.

Помощь должны были направить для военнослужащих на авдеевском направлении. По данным СМИ, волонтеры помогали женщине переносить груз, в этот момент неизвестный украл часть вещей.

Один из участников движения «Оплот» Владимир Мишин рассказал, что такое случилось впервые за те два года, которые Елена собирает гумпомощь.

При этом сама вдова «Моторолы» заявила в беседе с 5-tv.ru, что не имеет к этой новости никакого отношения. По ее словам, она не стала бы «хранить гумпомощь в подъезде».

Ополченец «Моторола» был командиром батальона «Спарта». Он принимал участие в боевых действиях в Славянске, Иловайске, Дебальцево и донецком аэропорту.

Военного подло убили террористы ВСУ в октябре 2016 года. Он вместе с охранниками погиб при взрыве в подъезде многоэтажного дома. В мае 2022 президент России Владимир Путин присвоил «Мотороле» орден Мужества посмертно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгороде развернута гуманитарная миссия Народного Фронта.