Социолога Кагарлицкого* этапируют из СИЗО Зеленограда в колонию

Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

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В конце прошлого кода суд признал его виновным в публичных призывах к терроризму.

Социолога Бориса Кагарлицкого* этапируют из СИЗО Зеленограда в исправительную колонию общего режима для отбытия наказания, рассказал 5-tv.ru его адвокат Сергей Ерохов.

Он указал, что Кагарлицкий будет этапирован 17 апреля.

В конце прошлого года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал социолога виновным в публичных призывах к терроризму из-за его видеоролика в Сети о теракте на Крымском мосту в 2022 году.

Кагарлицкого* оштрафовали и лишили права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Однако суд пересмотрел решение и заменил приговор на пять лет колонии.

После оглашения приговора социолога взяли под стражу в зале суда. Само заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-гендиректора Merlion Симоненко приговорили к 22 годам по делу об аферах.

* — признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму