Конгрессмены предложили Байдену передать Украине ракеты ATACMS

Фото: Zuma / ТАСС

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При каком случае Белый дом откажет в помощи киевскому режиму?

Новый законопроект о помощи Украине, подготовленный американскими конгрессменами, предписывает президенту США Джо Байдену передать дальнобойные ракеты ATACMS Киеву. Соответствующий документ опубликован на сайте палаты представителей.

«Как только это станет практически реализуемо после даты вступления в силу настоящего закона, президент [США] должен передать Army Tactical Missile Systems (ATACMS. — Прим.ред) большой дальности правительству Украины», — сообщается в тексте документа.

Также учитывается нюанс того, если это действие нанесет ущерб интересам национальной безопасности США. Тогда лидер Америки может приостановить передачу оружия и уведомить при этом Конгресс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Конгресс хочет поддержать раздельные пакеты помощи Украине и Израилю.