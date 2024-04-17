Умер актер из фильма «Верные сердца» Виктор Степанов
Актер Виктор Степанов скончался в возрасте 77 лет
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo
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Артист боролся с тяжелым заболеванием.
Актер фильма «Верные сердца» 77-летний Виктор Степанов умер в собственной квартире в Москве. Последние годы жизни артист боролся с онкологическим заболеванием.
«В квартире на улице Дорожной умер 77-летний мужчина. Умерший страдал хроническим обострением легочной болезни и онкологическим заболеванием почек», — рассказал источник агентству ИА Регнум.
Виктор Степанов.
Степанов начал свою актерскую деятельность еще ребенком. В 12-летнем возрасте он снялся в фильме режиссера Бориса Долина «Верные сердца». Но судьба сложилась так, что это был последний фильм со Степановым. Юношу привлекла совсем другая деятельность.
Виктор работал в российской самолетостроительной корпорации «МиГ», которая занимается конструированием, изготовлением, поддержанием и ремонтом самолетов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер польский актер из фильма «Кентервильское привидение» Гжегож Минкевич.