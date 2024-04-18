«Всего лишь спор и сюр»: жена Соболева зарыла топор войны с Седоковой

Фото: Instagram* / sobolevanatalia_

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Дождется ли извинений оклеветанный муж?

После громкого скандала между женой юмориста Ильи Соболева Натальей и экс-вокалисткой группы «ВИА ГРА» Анной Седоковой одна из девушек наконец-то сделала первый шаг к примирению. Супруга комика публично обратилась к певице через свои аккаунты в соцсетях и заявила, что все недопонимания между ними исчерпаны.

«Только женщина с чувством юмора поняла меня, я лично все ей сказала. Конечно, все, что было сказано, всего лишь спор и сюр», — извиняется за излишнюю эмоциональность Наталья.

А вот перед мужем, по словам знаменитости, ей придется извиняться лично.

После того как Соболева заподозрили в измене из-за совместных фото с Седоковой, где он сидел у нее на коленях, ревнивая супруга жестко «пропесочила» в своих публикациях как мужа, так и потенциальную разлучницу. Правда вскоре гнев улетучился, так как выяснилось, что скандальное фото было сделано на съемках передачи, а Соболев и не думал нарушать супружескую верность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про то, сколько раз Дмитрий Тарасов изменял женам.

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