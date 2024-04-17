«Зеленский просил»: страны НАТО проведут заседание по ситуации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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Какие именно вопросы намерены обсудить западные политики?

Заседание Совета НАТО — Украина, о котором просил лидер киевского режима Владимир Зеленский, состоится в пятницу, 19 апреля. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтеберг.

«Президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина — НАТО», — отметил политик.

По его словам, глава киевского режима планирует принять личное участие на встрече, где ожидается обсуждение новой помощи Украине, а именно — поставок систем противовоздушной обороны (ПВО), о которых политики Незалежной умоляют последнее время страны Запада.

Столтеберг предварительно заверил, что у стран альянса есть достаточное количество систем, которые необходимы Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на что Зеленский готов пойти ради внимания мира к Украине.