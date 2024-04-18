Гигантские глыбы снесли десятки домов на берегу реки в Томской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В регионе начался ледоход на реке Томь. Сейчас лед тает, а уровень воды растет.

В Томской области начался ледоход. Гигантские глыбы сегодня неслись по течению реки Томь и буквально сносили все на пути. Сейчас лед тает, а уровень воды растет.

Половодье и в Тюменской области: там река Ишим превысила критическое значение почти на метр. Дома, расположенные в низине, затопило. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Алисы Паршаковой.

Ледяные торосы разнесли СНТ «Ягодка» под Томском. Глыбы кромсали все на своем пути: сараи, бани, дома. Жертв чудом удалось избежать.

Глыбы, как бумагу разрезали вековые сосны и бетонные стены. Сносили столбы, с корнем вырывали деревья. Лед при этом таял! Меньше чем за час глубина воды в СНТ достигла двух метров. Река разрослась в десять раз.

«О масштабе глыб может свидетельствовать льдина на которой мы сейчас стоим. Ее длина примерно четыре метра, ширина сантиметров 80. Раньше здесь были мангальная зона и баня. Домик снесло на несколько метров вперед, теперь он на проезжей части», — говорит корреспондент.

Ледяные заторы мешают рекам встать в русло. Томск продолжает топить. Ежедневно глыбы взрывают. Кардинально изменить ситуацию пока не удается — больно суровой и щедрой на осадки была эта зима.

Проконтролировать исполнение мер в город приехал глава минстроя и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он осмотрел грунтовую дамбу, которая начала рассыпаться, когда в Томск пришла вода. Проверили и пункты временного размещения в школе. Хотя еще вчера здесь была всего лишь пара раскладушек, вместо матрасов — спортивные маты. Сегодня и новенькие матрасы, и игрушки.

За сутки число подтопленных домов по всей стране выросло на тысячу. И сейчас в воде больше 16 тысяч жилых зданий. В Тюменской области от разлива реки Ишим пострадали сразу несколько сел. Есть вероятность прорыва дамбы, ее сейчас укрепляют. Уже эвакуировано больше полтысячи человек.

Через областные СМИ местные главы районов настоятельно просят людей эвакуироваться. Под угрозой затопления десятки деревень. И ближайший — Абатский район.

Параллельно с эвакуацией в населенных пунктах ускоренно строят насыпи и укрепляют переправы. Сотни волонтеров вместе со спасателями вручную наполняют тысячи мешков с песком и глиной. В Сибири и на Урале еще не пройден пик-паводка. В ближайшие дни ожидается потепление, снега начнут таять более активно.