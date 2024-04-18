Месяцы без зарплаты: звезды «Дома-2» раскрыли свои гонорары

Звезды Дома-2 получают не больше 94 тысяч рублей в первые полгода участия

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Далеко не все знаменитости могли себе позволить роскошную жизнь.

Звезды «Дома-2» поделились своим финансовым счастьем в разные периоды жизни реалити-шоу, однако не у всех было так радужно. В разговоре с Teleprogramma.pro участники проекта признались, что долгое время работали бесплатно — без зарплаты.

Любимец руководства

Фото: Instagram* / aachuev

Бывший участник реалити-шоу Андрей Чуев откровенно заявил, что был с руководством на широкой ноге, а зарплата была одной из высоких. Шоумен пришел на проект в 2008 году и свободно чередовал съемки с предпринимательской деятельностью — он вел свой бизнес на Черкизовском рынке.

В то же время он стал директором кафе «Город Любви», дела шли в гору благодаря проводимым там вечеринкам.

«Я с руководством был в хороших отношениях. И поэтому пока звезды спали с семи утра до часа дня, я был свободен», — без стеснения заявляет Андрей Чуев.

Сама же зарплата участника «Дома-2» была более 94 тысяч рублей в месяц по курсу на сегодняшний день. К этим деньгам Чуев добавлял не менее 350 тысяч рублей в виде дохода его бизнеса на Черкизовском рынке.

В 2016 году он снова вернулся на знаменитую телестройку, выбив у руководства зарплату в 170 тысяч рублей по курсу на тот год. Как оказалось — она была огромная, самые рейтинговые участники реалити-шоу получали лишь на три тысячи больше.

Как утверждает шоумен, точно такие же зарплаты были у Рустама Солнцева, Мая Абрикосова и Алены Водонаевой. По словам Чуева, если человек активно мелькал на экране, то всегда получал максимальные зарплаты.

Отличный способ заработать на одежду

Фото: Instagram* / kuzin_zhenya

Евгений Кузьмин, который то и дела возвращался на знаменитое реалити-шоу, полагает, что зарплаты напрямую зависели от рейтинга и популярности. Тогда ему хватало только на какие-то базовые вещи и на одежду, хотя еда и жилье предоставлялись бесплатно.

«На что хватало? На одежду только — и все. А еще удовлетворить какие-то свои базовые потребности», — признается участник «Дома-2» Евгений Кузьмин.

По словам звезды, была особая шкала выплат — зарплата варьировалась от 16 до 84 тысяч рублей, что по меркам 2008 года было выше среднего.

Это лишь привилегия известных участников

Фото: Instagram* / solntcezvezda

Известная участница «Дом-2» Ольга Николаева (Солнце) попала на реалити-шоу среди первых, тогда ей пришлось работать бесплатно. Лишь спустя время появилась зарплата в районе 90 тысяч рублей, если пересчитывать по курсу на сегодняшний день.

Денежные выплаты никак не могли приблизиться к телевизионным гонорарам, а если и доходили, то это было лишь привилегией известных участников реалити-шоу. Николаева также подтвердила слова Евгения Кузьмина, что зарплаты были средними.

Николаева хотела бы раскрыть свою зарплату в проекте во времена его популярности, но не смогла — она подписала контракт, по которому должна молчать об этом 70 лет.

Месяцы без зарплаты

Фото: Shootpix/ABACA / ТАСС

Виктория Боня приоткрыла занавес работы в реалити-шоу — все было на бесплатных началах. Она отметила, что зарплаты не выплачивались участникам реалити-шоу только первые три месяца — они считались студентами-практикантами.

Новички, прошедшие все испытания, получали немногим более 94 тысяч рублей в месяц, если исходить из текущего курса. Следующий этап — три месяца и чуть больше 282 тысяч рублей.

Наконец, последний этап — полгода и до 564 тысяч рублей, но и это не предел. Виктория Боня нашла способ поднять зарплатную планку еще выше.

«И где-то через полгода я и сказала, что ухожу из шоу, потому что это вообще копейки, они ничего не меняют в моей жизни. И мне говорят: „Ой, что вы, мы первым участникам первого состава платим еще сверху пять тысяч долларов“», — рассказывает звезда «Дома-2».

Звезда отметила, что такие зарплаты получали крайне мало участников проекта. Они полагались только «стареньким» участникам.

Только для «домочадцев»

Фото: Instagram* / aachuev

Текущий ведущий «Дома-2» Антон Беккужев не раскрыл зарплат звезд реалити-шоу — он ими не интересуется. При этом он подтвердил слова предыдущих участников проекта, что гонорары достаются только тем, кто уже проникся жизнью «домочадца» на самом шоу.

Не последним фактором выступает и интерес зрителя, который выступает ключом для открытия дверей в мир возможных рекламных контрактов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в последние годы зарплаты звезд скандального реалити-шоу сократились вдвое.

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