«Фронт усугубляется»: на Западе спрогнозировали ход боевых действий на Украине

Фото: Reuters / STRINGER

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Зарубежные аналитики уверены в том, что ситуация в зоне СВО может измениться в ближайшее время.

Фронт, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают из последних сил, может рухнуть уже летом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на мнение высокопоставленных чиновников в военном ведомстве Украины.

Зарубежные аналитики, уверенные в том, что российские войска перейдут к полномасштабному наступлению в ближайшие месяцы, прогнозируют прорыв фронта по всей линии соприкосновения. Причиной «близящейся катастрофы» называют, в том числе нехватку вооружения и общий моральный дух боевиков ВСУ.

«Без серьезных изменений в поставках современного западного оружия и денежных средств Украина не сможет освободить территории. Опасения по поводу хрупкости линий фронта только усугубляются беспрецедентным шквалом российских атак, направленных на то, чтобы вывести из строя украинские электросети», — говорится в материале.

Украинские чиновники, в том числе из ВСУ, признаются, что новые территориальные потери неизбежны, и указывают на, по их мнению, скорую особо горячую точку в зоне российской спецоперации — Харьков, второй по величине город Украины.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что снайперская группа взяла в плен четверых боевиков ВСУ.