«Дебилизм»: Аршавин обвинил Барановскую в новых грехах

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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По словам футболиста, после скандального развода телеведущая забрала у него все.

Футболист Андрей Аршавин заявил, что его бывшая избранница Юлия Барановская после скандального расставания забрала у него все. При этом Аршавин отмечает, что не испытывает досады по этому поводу.

«После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну, дебилизм, да и только», — сказал он в интервью «Спорт-Экспресс».

По его словам, у Барановской остались также медали, статуэтки и памятный мяч спортсмена.

«С „Энфилда“ кто-то из штаба „Арсенала“ прихватил игровой мяч, на нем все ребята расписались и мне подарили. Но где он сейчас, не представляю. Возможно, остался у Юли, первой жены. Как и статуэтка, которую мне тогда вручили по итогам апреля, признав игроком месяца в АПЛ, и мои медали, в том числе с Евро-2008», — вспоминает Андрей.

Футболист ушел от гражданской жены Юлии Барановской в 2013 году, когда она была беременна третьим ребенком. После случившегося Аршавин несколько лет не поддерживал отношений с наследниками.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Anatoly Lomokhov

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Аршавин вот уже два года не может избавиться от роскошного дома в Петербурге. Дом площадью 387 квадратных метров футболист начал строить, находясь еще в отношениях с телеведущей Юлией Барановской.