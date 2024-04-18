Сдали назад: почему Армения становится все ближе и ближе к Турции и НАТО

Фото: © РИА Новости / Туран Салджи

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Сегодня мы наблюдаем результат процессов, запущенных еще в 90-х.

Армения, которая долгое время считалась сторонником России, но в последнее время все дальше и дальше отодвигается в сторону союзничества с Турцией и НАТО. Об этом говорят различные армянские политики, включая самого премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Судя по всему, наши партнеры с Кавказа взяли курс на примирение со своими историческими врагами, однако почему так произошло? Что стало поводом для кардинальной смены геополитических интересов Армении? Об этом в своем материале рассказал сайт EADaily.

Вернемся во времена распада СССР. В 1991 году Турция первой в мире признает независимость Азербайджана, который тут же начинает активно интегрировать в Западный мир, оказывая ему военную поддержку и укрепляя его дружбу с близкородственным турецким народом.

Следом на очереди была Грузия, в которую Турция засылала своих миссионеров еще в 1990 году, в преддверии распада СССР. Независимость Грузии Турция признает вслед за независимостью Азербайджана — 16 декабря 1991 года.

Вслед за независимостью последовало сотрудничество со спецслужбами США, создание в стране американских военных объектов и союзничество с турецко-азербайджанским тандемом.

Однако Армения долгое время не была частью этой схемы по превращению Кавказа в антироссийский блок. Хоть ее независимость все та же Турция признала в тот же день, что и независимость Грузии, дипломатических отношений между странами не получилось.

Помешала война за Карабах 1992 года, в которой Турция вела блокаду Армении, прекратив с ней даже воздушное сообщение вплоть до 1995 года. Напряженность в регионе чувствовалась на протяжении как 90-х и 00-х, так и 2010-х годов.

Пашинян еще в 2019 году заявлял, что Карабах — это территория Армении, а турки виновны в геноциде армян, который ни Турция, ни Азербайджан не признают.

«Откуда появилось имя Гарегина Нжде в армянской истории. Его имя появилось с Сардарапатской битвы, в итоге которой была создана первая республика в истории нашего народа — Первая Армянская Республика в 1918 году.

Если не ошибаюсь, Гарегин Нжде тогда был поручиком. Кстати, Ованес Баграмян также участвовал в Сардарапатской битве. Они фактически бок о бок сражались за свою Родину, и в итоге Ованес Баграмян стал маршалом Советского Союза, дважды Героем Советского Союза. Т. е. для нас Гарегин Нжде и Ованес Баграмян имеют одинаковые истоки, как фигуры нашей истории.

То есть, они сражались за Армению, за армян, и они пытались и делали все от себя зависящее, чтобы защитить свой народ от турок, которые организовали Геноцид армян», — заявлял он в ходе общения с журналистами.

Так почему же сегодня Армения двигается по кардинально иному вектору? Дело в том, что Пашинян изначально симпатизировал Турции. Он еще в начале 2000-х входил в штаб первого президента Армении Тер-Петросяна, при котором в 90-х Армения стала участницей программы НАТО «Партнерство во имя мира», куда до этого уже были вовлечены Азербайджан и Грузия.

Все в том же 2019, когда Пашинян на публике говорил о вечной вражде с Турцией и Азербайджаном, другой соратник Тер-Петросяна и председатель его партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян говорил обратное:

«Я уверен, что в будущем, когда конфликт будет урегулирован, у нас будут прекрасные отношения с Азербайджаном и Турцией. Это ближайшие и естественные экономические партнеры Армении. Надо отказаться от идеи быть доминантным и желания поглотить другую нацию».

Чем же обусловлены противоречивые заявления Пашиняна? Дело в том, что третий президент Армении Серж Саргсян оставил страну в крайне нестабильном положении — с одной стороны назревал очередной Карабахский конфликт, с другой крепла дружба с НАТО, а с третьей маячили нерешенные вопросы с Турцией.

После свержения Саргсяна и становления Пашиняна премьер-министром, в стране царила неопределенность, которую новый премьер министр решил разрядить в сторону ультрапатриотизма.

Лишь после формального завершения Карабахского конфликта, Пашинян смог наконец-то разыграть те карты, которые держал в рукаве еще со времен первого президента. Однако далеко

«В наших отношениях с Турцией происходит очень важная вещь, а именно — мы говорим друг с другом. И считаю, что с президентом Турции мы имеем диалог. Он очень трудный, но важно, чтобы этот разговор был», — заявил политик на пресс-конференции 12 марта.

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