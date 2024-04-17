Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело о госизмене физика Голубкина

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Ученый был признан виновным летом 2023 года и осужден на 12 лет.

Верховный суд России отменил решение по апелляции физика-теоретика, профессора МФТИ Валерия Голубкина, приговоренного к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Суд рассмотрел жалобу защиты Голубкина и постановил апелляционное определение отменить и отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — заявили в суде.

Голубкин был арестован сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2021 года. По версии следствия, он передавал Нидерландам информацию, содержавшую государственную тайну, по указанию своего руководства.

Обвинительный приговор в отношении 71-летнего ученого суд вынес 26 июня 2023 года. Дело слушалось в закрытом режиме в связи с секретностью материалов. Сам ученый вину не признал.

Защита пыталась обжаловать приговор, но апелляцию не удовлетворили. Сейчас решением Верховного суда РФ дело будет пересмотрено.

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