🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 18 апреля, наступит благоприятное время для решения практических бытовых вопросов. Сейчас можно заняться ремонтом бытовой техники или уборкой в квартире. Придется много трудиться, чтобы добиться результата.

♈ Овны

Сегодня у вас просто обалденное настроение, и его подпитывают веселые собеседники и приятные сюрпризы от Вселенной. Но от проблем все же не скрыться — что-то пойдет не так, и вам придется разруливать это аж до самого вечера. Благо, эти неприятности будут интересными, и вы даже не заметите, как быстро пройдет время. Большие проекты звезды советуют поделить на мелкие — завершите их быстрее.

Космический совет: составьте планы на будущее со второй половинкой, решите, чего хотите от жизни.

♉ Тельцы

Сегодня вы любознательнее обычного — больше общаетесь, следите за тенденциями и просто интересно проводите время. Звезды вас хвалят, но предупреждают выбирать собеседников осторожнее — кто-то может испортить такое бодрое настроение. Что-то может вывезти вас из себя за секунду, но придется держать себя в руках — приступ ярости ничем хорошим не закончится.

Космический совет: отправляйтесь в гости или на встречу с друзьями, проведите вечер в компании.

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♊ Близнецы

Сегодня важно дать отпор тому, что так долго отравляет вам жизнь. А звезды помогут в этом. Собеседники в этот день не понимают, что вы хотите донести. Поэтому и говорить, и спорить придется много. Подготовьтесь к этому. Возможно, что-то заставит вас заниматься чужими проблемами, но от этого вы получите только наслаждение. Где-то придется рискнуть, поставить многое на кон, но не расстраивайтесь — вас ждет удача, если вы не дадите заднюю.

Космический совет: повышенная конфликтность, не исключены проблемы в отношениях или на работе.

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♋ Раки

Вы знаете, как выйти сухим из воды, и не боитесь сложных ситуаций. И это вам сегодня точно пригодится — ищите новые варианты, если столкнетесь с тупиком. Помните, что его можно обойти. И стоит быть осторожнее абсолютно со всем — начиная от разговоров и заканчивая домашними хлопотами. Сегодня что-то может сбить вас с толку — это будет важный опыт, который поможет в будущем.

Космический совет: сегодня будет легко даваться освоение трудного материала, займитесь саморазвитием.

♌ Львы

Вы знаете, как выйти сухим из воды, и не боитесь сложных ситуаций. И это вам сегодня точно пригодится — ищите новые варианты, если столкнетесь с тупиком. Помните, что его можно обойти. И стоит быть осторожнее абсолютно со всем — начиная от разговоров и заканчивая домашними хлопотами. Сегодня что-то может сбить вас с толку — это будет важный опыт, который поможет в будущем.

Космический совет: усиляйте свою творческую жилку, развивайте свои таланты и добьетесь успеха.

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♍ Девы

Кто-то может подложить вам свинью, сильно расстроить — так звезды хотят показать, с кем вам не по пути. Так что присматривайтесь и не расстраивайтесь сильно — на место этих людей придут другие. Семейные споры в этот день тоже могут испортить настроение. Постарайтесь держаться от них подальше — пощадите свои нервные клетки. И чаще шутите — это будет разряжать обстановку.

Космический совет: напряженный день для выяснения отношений с супругами, стоит пойти на уступки.

♎ Весы

Разговоры сегодня не вяжутся от слова совсем. Так что старайтесь меньше говорить и больше делать. Так вы сможете заслужить уважение у начальства и успеете даже то, на что не рассчитывали раньше. Можно шопиться — покупки будут вас радовать еще очень долго, да еще и купите вы их со скидкой. Полезно подумать и о семье — закупите продукты или бытовую технику.

Космический совет: ваш ремонт уже затянулся, пора его заканчивать, займитесь этим делом.

♏ Скорпионы

Каждое слово и решение отпечатается на вашем будущем. Так что стоит быть дипломатичнее и предусмотрительнее. Сегодня многое вы будете принимать близко к сердцу. Стоит помнить, что если вы обиделись, это не говорит о том, что собеседник хотел вас обидеть. И разговор тут — лучшее лекарство от конфликта. К задачам подключайте фантазию — поможет добиться шикарного результата.

Космический совет: отличный день, чтобы начать что-то новое, не бойтесь экспериментировать.

♐ Стрельцы

В этот день вы можете кого-то обидеть, так что будьте максимально дипломатичными. Но ни про кого не прогибайтесь — это навредит вашей самооценке. Полезно иметь план «Б», чтобы быть точно уверенным в успехе. Не стоит шопиться — сегодня вы купите то, что в будущем вам совершенно не пригодится. А вот вкладывать деньги в семью — отличная идея. Можно купить продукты в дом или бытовую технику.

Космический совет: благоприятное время для учебы или освоения каких-либо навыков, вам все по плечу.

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♑ Козероги

Какие-то новости могут не только застать врасплох, но и перевернуть вашу жизнь с ног на голову. И вряд ли эти изменения будут вам на руку. Благо, это не затянется надолго. Сегодня полезно составлять планы как на ближайшее, так и на далекое будущее — это поможет вам быстрее добиться своего. Сейчас каждый горазд протянуть вам руку помощи — если очень сложно с чем-то, принимайте ее.

Космический совет: не снижайте работоспособность, вы должны быть бодры как никогда раньше.

♒ Водолеи

Нервный день, когда каждый будет раздражать до скрежета зубов. Вообще, сейчас стоит быть осторожнее не только в разговорах, но и в принципе — можно что-то сломать или травмироваться. Обращайте больше внимания на свои мысли и идеи — они могут выстрелить и даже немного прославить вас. Так что не сидите на месте, воплощайте их скорее. И вспомните о тех делах, которые откладывали в долгий ящик, — время пришло.

Космический совет: хорошее время для крупных покупок, например, бытовой техники.

♊ Рыбы

Ради успеха придется чем-то пожертвовать. Духовно или материально — не важно, ведь эта «плата» все равно будет заметной. Но оно того стоит. Вы точно поднимитесь на Олимп вашей карьеры или личных отношений. Вас ожидает непростой, но глубокий разговор с близкими. Постарайтесь быть дипломатичнее — конфликты вам сейчас совершенно не нужны. А вот если что-то серьезно забуксовало — отложите на завтра, сегодня лучше за это не биться.

Космический совет: проявите заботу о близких, в последнее время им ее не хватает.

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