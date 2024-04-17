Послеродовая депрессия матери и одиночество: что разрушает психику детей

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek.de vi

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Психолог назвала основные причины травм у малышей и подростков.

Значительный ущерб психике ребенка может нанести долгое расставание с матерью. Об этом, а также о других причинах рассказала психолог Марина Басманова для Lenta.ru.

Специалист также предупредила, что нехватка внимания со стороны одного или обоих родителей может привести к травме отверженного у ребенка.

При этом если мама равнодушна к своему малышу и не желает проявлять достаточное количество внимания, то это может быть обусловлено послеродовой депрессией.

Кроме того, частое и длительное отсутствие родителей дома также влияет на психику ребенка, особенно это касается детей школьного возраста, добавила психолог.

«Если матери постоянно не было рядом, а ребенка воспитывали бабушка и дед, у него может сформироваться комплекс неполноценности и неуверенности в себе», — говорит Басманова.

Если же родители не принимают ребенка таким, какой он есть, то это также нанесет вред детской психике.

Например, родители в гневе могут пугать детей тем, что сдадут их в детский дом. В результате им приходится вести себя лучше, чтобы угодить родителям, но из-за этого они все время чувствуют себя ненужными.

Кроме того, психолог предостерегла, что желание реализоваться через своего ребенка вместо того, чтобы понять его истинные потребностей, может не в лучшую сторону отразиться на его будущем.

«Взрослые пытаются силой вырастить из него гения и лидера, а получают удобного ребенка с комплексом отличника или тирана, неспособного смириться даже с мизерной неудачей», — резюмирует психолог.

Помимо этого, отсутствие чувства безопасности и чувство вины из-за всех проблем родителей практически гарантированно обеспечат расстройства психики.

То же касается и тактики родителей, когда один все время запрещает, а второй разрешает. В таком случае чадо никогда не будет знать, чего хочет и к чему ему надо стремиться.

По словам специалиста, хороший родитель всегда поддерживает безопасную привязанность ребенка к себе и обещать, что всегда будет рядом и поможет, если потребуется.

Кроме того, хороший родитель учит ребенка самостоятельности, способности выражать эмоции без стеснения, вере в себя, искренности.

«Ребенка нужно не воспитывать, а быть ему примером», — подытожила Басманова.

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