Мимо кассы не пройдет: в магазинах начали блокировать продажу просрочки

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Контроль за качеством товаров продолжают ужесточать в России. И выявлять продукты с истекшим сроком годности будет специальная система.

Уберечь от лишних расходов покупателей должна новая система, которую только начали внедрять в магазинах. С ее помощью кассы блокируют продажи просрочки и фальсификата. Происходит это автоматически, и пока касается табака и разливного пива. Но на этом останавливаться не собираются, скоро система будет реагировать и на другие товары, например, одежду и обувь. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова прошла по торговым точкам и увидела, как все работает

Небольшой продуктовый магазин в Москве — полки полны, если верить вывеске, свежего мяса. Но при первой же проверке здесь нашли несколько килограммов испорченных деликатесов.

Десять дней, как это мясо должны были убрать с прилавка, но продавец то ли давно не проводил ревизию, то ли не желая терять прибыль, намеренно решил продать. С новым законом провернуть такое будет сложно: начиная с апреля, кассы будут блокировать продажи просроченных и нелегальных товаров. Правда, пока речь только табачной и слабоалкогольной продукции, разливном пиве, но постепенно список расширится.

В некоторых магазинах в тестовом режиме система уже выявляет просроченные молочные продукты. И вот как это работает. Сыр — до 23 мая — проходит свободно, а вот этот йогурт, срок годности которого закончился сегодня, касса просто не продаст.

«Чаще всего очки надеваю и смотрю на срок. Решение прекрасное», — отметила покупательница Любовь.

«Ну, по-моему, это потрясающе, что человек не купит просроченный продукт, не отравится», — считает покупательница Юлия.

По плану уже к сентябрю такая система должна появиться во всех магазинах и срабатывать для молочных продуктов и бутилированной воды. Еще через месяц к ним добавится одежда, обувь и духи, шины и фотоаппараты. На все эти категории товаров производитель обязан наносить маркировку «Честного знака». По QR-коду, помимо информации о сроке годности, можно будет ознакомиться с составом, данными о производителе, логистике и сертификации товара.

«Не надо ни о чем думать ни кассиру, ни покупателю. Касса обращается в систему „Честный знак“ и получает подтверждение, нормальная это продукция или ненормальная», — рассказал замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Некоторые страны уже давно внедрили систему маркировки. Среди них Китай, Бразилия, США, Турция, страны Евросоюза. В первую очередь, для лекарств. Для государства это инструмент, который помогает бороться с контрафактом на рынке. Взять данные по России 2020 года — доля незаконного оборота в парфюмерии достигала 20%, а в легкой промышленности — больше трети. С этим хоть раз в жизни сталкивались почти все. По цене оригинальной сумки люксового бренда подсунули подделку и блогерше Марии Чиковой.

«Сравнила, и отличался оттенок фурнитуры, отличалась толщина цепи, немножко по размеру она отличалась. Естественно, я расстроилась», — рассказала Чикова.

Конечно, предстоит еще большая работа по внедрению маркировки. Но уже сейчас это нововведение дает результаты по обоим направлениям: и в борьбе с контрафактом, и с подделкой.

«Еще два года назад было до 30%. Сейчас мы видим, что официальные ведомства говорят, что 2,5 процента осталось. Представляете, насколько рынок уходит в белую. Просто так выгоднее», — отметил замруководителя Бюро расследований Народного фронта Валерий Горюханов.

Пока не маркируют мясные продукты, а значит их срок годности касса распознать не сможет. Но перечень товаров постоянно расширяют: не так давно добавили консервы — их начнут маркировать уже с сентября. А пока покупателям все же стоит и самим не плошать — внимательнее изучать информацию о товарах, которые собираетесь купить.