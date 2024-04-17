Не смолкают «Грады»: что происходит на лисичанском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Не смолкают звуки артиллерии на лисичанском направлении. Там продвигаться нашей пехоте помогают расчеты «Градов». Свою готовность бойцам приходится демонстрировать чуть ли не ежечасно, как и свое мастерство ремонтным бригадам. Технику им приходится реанимировать прямо у линии фронта, в том числе трофейную. Корреспондент «Известий» Денис Кулага расскажет, какая сейчас обстановка на этом участке спецоперации

Реактивщики 7-й бригады спешно заряжают орудие и выходят в безопасную точку. Так выглядит режим ожидания, если запросят огонь, то, выражаясь армейским языком, на «подскок» понадобится менее десяти минут.

Готовность свою приходится демонстрировать чуть ли не ежечасно. С воздуха корректировка огня, и в сторону противника летят очередные заряды. Дальше проявление сверхманевренности — уезжают реактивщики.

Следом выбираемся и мы, но уже к штабу, чтобы оценить работу РСЗО. На кадрах объективного контроля видим, как снаряды накрывают местоположение противника. Так на лисичанском направлении теперь выглядит серая зона. Все, что ниже по карте — зона интереса разведки «Рембазы» казачьего отряда «Оскол». Если противник не успел вывести свое орудие или технику с поля боя — это обязательно сделают наши бойцы, несмотря на колоссальный риск.

Вот очередной трофей казаков — гаубица Д-30. Орудие посечено осколками, но восстановить ее для российских умельцев — не проблема.

О вражеских налетах часто наших бойцов информируют и собаки — здесь они ценные глаза и уши. Только на горизонте появляется жужжащий аппарат, тут же раздается заливисты лай. И этого сигнала достаточно для того, чтобы бойцы перешли в режим повышенной готовности