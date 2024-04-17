Богомаз сообщил об уничтожении трех метеозондов ВСУ над Брянским районом

Фото: © РИА Новости

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На месте работают экстренные службы.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины атаковать Брянскую область с применением воздушных разведывательных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

На месте сейчас работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский беспилотник уничтожен в небе над Татарстаном.