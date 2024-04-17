МИД России объявил о высылке эстонского дипломата

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В ведомстве подчеркнули, что решение — ответная мера.

МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии в РФ и выразил дипломату протест. Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

«Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований persona non grata дипломата посольства Российской Федерации в Таллине», — говорится в релизе.

В МИД России подчеркнули, что высылка эстонского дипломата — ответная мера. До временного поверенного было доведено, что подобные недружественные шаги будут получать должный ответ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавние заявления главы МИД Франции Стефана Сежурне о диалоге с Россией стали причиной вызова французского посла Пьера Леви в ведомство в Москве. Он допустил заявления, в которых указал на якобы лживость слов российских официальных лиц.