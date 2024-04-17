Груз через три страны: задержан курьер, доставивший компоненты взрывчатки для покушения на Прозорова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Злоумышленники замаскировали опасный груз под безобидную посылку.

Российские силовики задержали курьера, доставившего компоненты для взрывчатки, которую использовали при покушении на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщает ФСБ России.

Подозреваемый — мужчина 1994 года рождения с гражданством РФ и Молдавии. По версии следствия, именно он привез в Россию компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, которое подложили к автомобилю Прозорова. Незаконный груз замаскировали в инструментах для маникюра и средствах по уходу за волосами. В схеме также принимала участие жительница Польши, которая оформляла посылку, а сами компоненты задержанный курьер, предварительно, получил в Литве и доставил в Россию на машине.

«По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину РФ, 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего. В отношении задержанного принимается процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Предполагаемый исполнитель был задержан сотрудниками ФСБ накануне.

Автомобиль бывшего сотрудника СБУ взорвался на севере Москвы в пятницу, 12 апреля. По предварительным данным, взрывное устройство сдетонировало, когда Прозоров сел за руль машины и попробовал завести двигатель.

Московское управление СКР возбудило уголовное дело о покушении на убийство, а также незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сам Прозоров чудом остался жив, у мужчины ранения руки и ноги. Он заверил, что продолжит и дальше разоблачать преступления киевского режима — бывший подполковник СБУ уверен, что за покушением стоит украинское правительство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о подозреваемом в подрыве машины Прозорова.