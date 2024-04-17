Азербайджан предостерег Францию от угроз после вызова посла «для консультаций»

Фото: www.globallookpress.com / Li Genxing

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Баку неоднократно предупреждал об этом Париж.

Париж угрожает Баку и оказывает на него давление, но это не принесет никаких результатов. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесет никаких результатов, и еще раз заявляет, что примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — сказал он.

Гаджизаде подчеркнул, что Франция поставила под сомнение усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе суверенитета и территориальной целостности, обострив тем самым ситуацию. В частности, речь идет о «предпринятых за последние 3,5 года шагах».

Еще в конце февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у Баку нет планов нападать на Францию, подобные предположения — это инсинуации Эммануэля Макрона. По его словам, Париж ведет антиазербайджанскую политику, основанную на демонизации республики и распространении слухов о подготовке Баку «напасть на Армению».

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций. Макрон провел с ним встречу и выразил свое сожаление по поводу предпринимаемых действий Баку.