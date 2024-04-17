«Особенно уязвим»: Путин рассказал о реальных угрозах миру в области здравоохранения

Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире

Фото: www.globallookpress.com / Heiner Heine

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Что имел в виду российский лидер?

Риск возникновения новых эпидемий в мире очень высок, особенно уязвимы в этом вопросе жители Африканского континента. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, технологического и научного потенциала по защите населения от различных инфекций», — сказал президент в приветственной телеграмме участникам первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова к активному сотрудничеству в этой отрасли здравоохранения.

Первая Российско-Африканская международная конференция по борьбе с инфекционными заболеваниями проходит 17–19 апреля в столице республики Кампале. Организаторами мероприятия выступают Роспотребнадзор и министерство здравоохранения Уганды. Россию представляет делегация во главе с руководителем ведомства Анной Поповой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что болезни обрушились на жителей сектора Газа из-за разрушения инфраструктуры.