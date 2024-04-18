«Капсулы здоровья»: как искусственный интеллект изменит будущее медицины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer

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Нейросети уже успешно применяется в медицине. Но что они смогут делать в будущем?

С развитием искусственного интеллекта (ИИ) часть задач врачей перекладывается на машины. Врач-нейрореаниматолог Сергей Петриков уверен, что за технологиями, конечно, стоит будущее. Однако он рассказал в беседе с KP.RU и про то, что ИИ пока не под силу.

Специалист предположил, что в будущем пациентов с тяжелыми нарушениями будут сразу помещать в «капсулу здоровья». Там «что-то сделают» с человеком, который, например, до этого находился в коме, и выпустят его «счастливым и бодрым». Несмотря на подобные прогнозы, ученый не думает, что это произойдет скоро, но предпосылки к этому уже имеются.

«Возможно, при нашей жизни мы еще не увидим эти капсулы здоровья. Но не так много времени пройдет, и все будет. Роботизированные технологии активно входят в нашу жизнь», — считает врач-нейрореаниматолог.

Петриков приводит в пример разные виды инсультов, некоторые из которых научились распознавать только недавно. Раньше на компьютерной томографии врачи не могли на ранних стадиях увидеть ишемию мозга (нарушение кровоснабжения участка мозга). Прошло несколько лет, технологии развились, у специалистов появился новый инструмент — магнитно-резонансная томография. И теперь невозможное стало возможным.

Сергей Петриков согласен с другими экспертами, что машины могут выполнять некоторые задачи, но далеко не все. Для примера он привел процесс операции, который еще рано доверять ИИ. При этом, отмечает ученый, искусственный интеллект уже сбросил с врачей множество рутинных задач, связанных расшифровкой данных томографа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как петербургские врачи используют нейросеть для постановки диагноза пациенту. Искусственный интеллект помогает специалистам в сложной ситуации.