50 загубленных душ: в Альметьевске задержали предполагаемого серийного педофила

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

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Мужчина отрицает свою вину и доказывает, что его оклеветали.

Сотрудники правоохранительных органов в Альметьевске задержали Камиля Гильфанова по подозрению в совершении 50 эпизодов насилия сексуального характера в адрес несовершеннолетних лиц. Подробности рассказал «БИЗНЕС Online».

Систематически дети из неблагополучных семей приходили к мужчине, чтобы поиграть в телефон и компьютер. В это время он прикасался к половым органам подростков. Встречи прекратились после того, как о них узнали родители школьников.

Мужчина все отрицает. Он считает, что его несправедливо задержали.

Около десяти лет назад Камиль Гильфанов уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Мужчина отправился в колонию строго режима за развратные действия. Его жертвами стало 12 детей. Освободился он пять лет назад, после этого времени о его деятельности неизвестно.

На данный момент мужчине предъявлены обвинения по 50 эпизодам 132-й статьи уголовного кодекса России.

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