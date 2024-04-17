Игорь Николаев рассказал о своем здоровье после операции на сердце

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Перенесший инфаркт артист подвергся хирургическому вмешательству полгода назад.

Народный артист РФ Игорь Николаев заявил, что у него сейчас нет никаких проблем со здоровьем. Об этом он поведал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения самой доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

Полгода назад музыкант перенес операцию на сердце. Сейчас же он сообщил, что уже полностью восстановился.

Более того, уже сразу после хирургического вмешательства он отметил большие изменения в своем самочувствии.

«Сразу почувствовал себя лучше», — признается Николаев.

Спустя всего три месяца врачи разрешили ему поехать на гастроли.

Известно, что Николаев перенес не один инфаркт за последние несколько лет. Первый приступ случился в 2021 году, а потом и в январе 2023-го. Осенью прошлого года ситуация повторилась — артиста госпитализировали и провели ему коронарное шунтирование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на какие проблемы указывает третий инфаркт у Игоря Николаева.