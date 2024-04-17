Ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода

Фото: © РИА Новости / Роман Владимиров

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На запасные аэродромы ушли два самолета в Нижегородской области.

Временные ограничения на работу трех российских аэропортов были введены утром 17 апреля. Речь идет о воздушных гаванях в Татарстане и Нижегородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Таким образом, аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют воздушные суда с 07:15 по московскому времени, а в Нижнем Новгороде — с 07:45. Однако позднее Кореняко добавил, что ограничения с последней воздушной гавани уже сняты. Во время их действий на запасные аэродромы ушли два самолета.

В Росавиации добавили, что меры вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две с половиной тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ливней.