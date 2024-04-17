Совет Федерации назвал нового председателя Верховного суда России

Фото, видео: Telegram / Совет Федерации / sovfedofficial; 5-tv.ru

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Соответствующее решение принял было принято 17 апреля.

Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал верхней палаты парламента.

«Ее кандидатуру на пленарном заседании представил полномочный представитель Президента Российской Федерации в верхней палате Артур Муравьев», — говорится в сообщении Совфеда.

Решение было принято единогласно.

Ирина Подносова — заместитель председателя Верховного суда России, руководитель судебной коллегии по экономическим спорам. Родилась в Пскове. Окончила Ленинградский государственный университет имени Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Стаж работы в должности судьи — 34 года.

Об открытии вакантной должности было объявлено после того, как глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля в возрасте 80 лет. Свой пост он занимал 35 лет.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента страны при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин сменил представителя России при ОДКБ.