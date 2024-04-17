Уровень воды в реке Тобол под Курганом продолжает расти с огромной скоростью

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В области ожидают новую волну половодья.

В Курганской области уровень воды в Тоболе растет колоссальными темпами, в некоторых районах он превысил отметку в десять метров. Только за последние сутки река поднялась на 20 сантиметров.

Специалисты говорят, на подходе еще большая волна. В зоне бедствия рискуют оказаться около 18 тысяч человек. Корреспондент «Известий» Денис Воробьев все увидел своими глазами.

Уровень воды в Тоболе достиг опасной отметки. Больше восьми с половиной метров. География затопленных участков расширяется очень быстро. Буквально каждый час под водой — новые территории.

Частично затоплены нескольких микрорайонов Кургана: Тополя, Смолино и прилегающие территории — Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка. Вода может прийти еще как минимум в шесть населенных пунктов: Темляково, Новую Затобольную, Барабу, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского муниципального округа. Перекрыты основные магистрали. В регионе продолжается эвакуация.

Большинство населенных пунктов, что находятся в зоне риска подтопления, эвакуировали задолго до прихода воды. Однако есть и такие места, куда водная стихия хлынула настолько быстро и внезапно, что перекрыла все пути отхода.

Низинный район села Кетово отрезало от большой земли. Еще полдня назад здесь можно было спокойно пройти и без резиновых сапог. Усугубляет и то, что рядом находится заполненное озеро Щучье. Вода прибывает очень быстро, а течение способно с легкостью сбить с ног человека. Поэтому людей эвакуируют при помощи спецтехники или на внедорожниках.

«Было предупреждение, сирены постоянно звучали, большинство эвакуировались. Пути отхода уже перекрыты, люди попали сейчас. Отрезаны от дороги. Дома, которые пониже, уже затапливает», — рассказал местный житель Александр.

Здесь к сезонным подтоплениям привыкли. Вот и в этот раз решили переждать. Но получилось так, что пришлось вызывать спасателей. Теперь говорят, на их памяти такое впервые.

Наводку спасателям дают и местные жители. Некоторые до сих пор не верят в произошедшее и, подвергая себя опасности, не хотят покидать уже затопленные дома.

По большей части низина села Кетово опустела. Людей без жилья развозят по пунктам временного размещения. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Спасатели продолжают круглосуточно работать в затопленных населенных пунктах.

В борьбе за Курган задействована вся тяжелая техника по укреплению дамбы.