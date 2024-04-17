Сердце занято: Алена Шишкова рассказала о новом романе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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С кем встречается модель? Многие давно подозревали, что она состоит в отношениях с Павлом Дуровым. Неужели это так и есть?

Модель Алена Шишкова после долгого пребывания в одиночестве заявила о появлении в своей жизни нового избранника. Им оказался не сооснователь Telegram Павел Дуров, как думали многие поклонники.

После разрыва с Тимати модель редко говорила о своей личной жизни. При этом поклонники делали выводы сами, поскольку замечали, что Шишкова часто отдыхала в компании предпринимателя. Сама она отрицала любые связи с Дуровым, кроме дружеских. В итоге звезда призналась, что у нее есть другой молодой человек. Они познакомились в интернете. Пара настолько сблизилась, что Шишкова серьезно прислушивается к советам мужчины.

«Мой молодой человек говорит, что мне лучше без косметики. Говорит, мол, если я крашусь, меня это старит», — рассказала Шишкова в своем блоге.

Других подробностей модель не рассказала. Однако можно предположить, что отношения возлюбленных довольно серьезные, поскольку ранее модель не разглашала детали личной жизни.

О Павле Дурове она отзывается тепло, называет его другом и говорит, что им было интересно вместе. Шишкова призналась, что между ними мог сложиться роман, но они были к нему не готовы, потому развития у этой истории не произошло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать Тимати сравнила его новую избранницу со старой.